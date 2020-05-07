Кредитные каникулы: какие документы нужно предоставить банку

Для получения кредитной льготы нужно доказать, что финансовое состояние заемщика пострадало именно из-за карантина.

Для получения кредитных каникул в связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, физлицам необходимо документально подтвердить, что финансовое состояние пострадало именно из-за карантина. Об этом сообщает портал Минфин.

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В частности, чтобы получить кредитные каникулы физлицо должно предоставить следующие документы:

- документ, подтверждающий увольнение или временное отстранение от должности/сокращение (если предприятие остановило свою деятельность);

- выписку из приказа об уменьшении оклада;

- медицинские документы, подтверждающие заболевание коронавирусом, назначение по лечению и дальнейшей самоизоляции после этого.

А вот физическим лицам-предпринимателям, а также юридическим лицам для получения кредитных каникул понадобятся:

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- документы, подтверждающие приостановку/расторжение договоров о поставке товаров или предоставлении услуг из-за карантинных действий;

- приказы о приостановке/остановке/сокращении производства в связи с карантином;

- выписки по счетам из других банков, подтверждающие сокращение выручки и уменьшение оборотных средств;

- финансовые расчеты для плана восстановления деятельности после отмены карантина.

В каждом отдельном случае банк будет перепроверять все расчеты и переоценивать риски. Кроме того, финучреждение может запрашивать дополнительные залоги при проведении крупных реструктуризаций.

Напомним, что кредитные каникулы украинцам предоставили 30 банков.