Безработные украинцы с начала карантина получили 2,3 млрд грн - Центр занятости

С начала карантина в Украине зарегистрировано 166 тысяч новых безработных.

С начала карантина украинцы получили пособия по безработице в размере около 2,3 млрд грн, что на 40% больше, чем в прошлом году. Об этом сказала и.о. директора Государственного центра занятости Юлия Жовтяк, сообщается на Facebook-странице центра.

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По словам Жовтяк, с начала карантина в Украине зарегистрировано 166 тысяч новых безработных. Лидерами по регионам являются Днепропетровская, Харьковская и Львовская области.

Также чиновница сообщила, что Государственная служба занятости уже получила 3000 заявок на компенсацию по частичной безработице в секторе малого и среднего бизнеса.

“На сегодня программа оказания помощи по частичной безработице работодателям из числа малого и среднего предпринимательства уже работает. Уже приняты решения, которые позволят оказать такую ​​помощь почти 2,5 тыс человек. В ближайшие дни начнется финансирование программы“, - добавила Жовтяк.

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Напомним, что за год количество вакансий в Украине, зарегистрированных в государственной службе занятости, уменьшилось почти на 60% и по состоянию на начало мая составило 53 тысячи.

По состоянию на 4 мая 2020 количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 456,8 тыс. человек, что почти на 48%, больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года.