Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Безработные украинцы с начала карантина получили 2,3 млрд грн - Центр занятости

Комментариев: 1
С начала карантина в Украине зарегистрировано 166 тысяч новых безработных.
Безработные украинцы с начала карантина получили 2,3 млрд грн - Жовтяк
Безработные украинцы с начала карантина получили 2,3 млрд грн - Жовтяк
facebook.com/zaniatist

С начала карантина украинцы получили пособия по безработице в размере около 2,3 млрд грн, что на 40% больше, чем в прошлом году. Об этом сказала и.о. директора Государственного центра занятости Юлия Жовтяк, сообщается на Facebook-странице центра.

Читай также: Названы самые востребованные профессии во время карантина

По словам Жовтяк, с начала карантина в Украине зарегистрировано 166 тысяч новых безработных. Лидерами по регионам являются Днепропетровская, Харьковская и Львовская области.

Также чиновница сообщила, что Государственная служба занятости уже получила 3000 заявок на компенсацию по частичной безработице в секторе малого и среднего бизнеса.

“На сегодня программа оказания помощи по частичной безработице работодателям из числа малого и среднего предпринимательства уже работает. Уже приняты решения, которые позволят оказать такую ​​помощь почти 2,5 тыс человек. В ближайшие дни начнется финансирование программы“, - добавила Жовтяк.

Читай также: Украинцы на карантине перестали искать работу в сфере услуг

Напомним, что за год количество вакансий в Украине, зарегистрированных в государственной службе занятости, уменьшилось почти на 60% и по состоянию на начало мая составило 53 тысячи.

По состоянию на 4 мая 2020 количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 456,8 тыс. человек, что почти на 48%, больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года.

Поделись:
Теги: безработица, пособие, социальные выплаты, центр занятости, карантин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
JOSKO  (аноним)  07.05.2020, 12:55
Оценка:  0
JOSKO
А ПОЧЕМУ НЕ ПИШУТ ЧТО ЗАДЕРЖИВАЮТ ДЕНЬГИ? Я БОЛЬШЕ МЕСЯЦА НЕ ПОЛУЧАЛ ПОСОБИЙ?!
ЛЮДИ ЗА МАРТ ПОЛУЧАЮТ В КОНЦЕ АПРЕЛЯ! ГОВОРЯТ НЕТУ ФИНАНСИРОВАНИЯ! ПОЧЕМУ ПРО ЕТО НЕ ПИШУТ?
Я И МОЯ СЕМЬЯ ЖИВУТ СЕЙЧАС ТОЛЬКО НА ЕТИ ДЕНЬГИ, ПОТОМУ ЧТО ДЕВАТСЯ НЕКУДА! УЖЕ КАК МЕСЯЦ БЕЗ КОПЕЙКИ!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь