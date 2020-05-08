Правительство рассматривает комплексные решения для преодоления кризиса в отрасли.

И.о. министра рассказала, что будет с тарифом на электроэнергию в этом году Кабинет министров Украины

Цена электрической энергии для населения в этом году меняться не будет, бытовые потребители продолжат получать электричество по фиксированному тарифу. Об этом заявила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец, сообщает Телеграф.

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”Тариф для населения у нас остается в этом году, как и в предыдущем, неизменным, и не нужно беспокоить общество. Есть разные заявления, но мы должны сказать, что население получает электрическую энергию по неизменной цене”, - сказала Буславец.

По словам и.о. министра, правительство также рассматривает комплексные решения для преодоления кризиса в отрасли, чтобы не допустить резкого роста тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей.

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“Для того, чтобы не допустить резкого повышения цены на электроэнергию для нашей промышленности, конечно, мы будет делать все, чтобы как последнюю меру оставить тариф НЭК “Укрэнерго“, который платится всеми потребителями промышленности“, - уточнила Буславец.

Напомним, что в Украине снизилось производство электроэнергии.