В Укрзализныце урезали зарплаты ТОП-менеджеров

Заработные платы всех ТОП-менеджеров центрального аппарата "Укрзализныци" в добровольном порядке снижены на 25%.

АО “Укрзализныця“ привел размер заработной платы членов правления компании до 47,23 тыс. грн на период карантина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. председателя правления компании Иван Юрик.

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Кроме того, по его словам, заработные платы всех ТОП-менеджеров центрального аппарата Укрзализныци в добровольном порядке снижены на 25%.

«Мы полностью солидарны и поддерживаем позицию парламента и правительства, принимая все меры по оптимизации наших расходов для стабильной работы отрасли в это непростой для государства период. Ключевая задача сейчас - обеспечить стабильные перевозки, сохранить рабочие места и предоставить работникам социальную защиту и поддержку“, - отметил Юрик.

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Напомним, что Кабинет министров Украины ограничил заработную плату членам наблюдательных советов государственных компаний и госучреждений, а также руководителям и членам исполнительных органов - теперь она не должна превышать 47 тысяч гривен.