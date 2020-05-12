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В Украине грядет очередное повышение пенсий: кому и сколько прибавят

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С 1 июля в Украине повысится прожиточный минимум и, как следствие, вырастут отдельные виды пенсий.
В Украине грядет очередное повышение пенсий: кому и сколько прибавят
В Украине грядет очередное повышение пенсий: кому и сколько прибавят
depositphotos.com

С 1 июля 2020 года в Украине повысится прожиточный минимум и, как следствие, вырастут отдельные виды пенсий. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

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Сообщается, что минимальная выплата гражданам с 1 июля вырастет до 2118 гривен, размер минимальной пенсии в стране соответственно вырастет на 74 гривны и будет составлять 1712 гривен.

Так называемую социальную пенсию в Украине получают около 80 тысяч человек, что составляет 0,7% от общего числа. Эти люди достигли пенсионного возраста, но не набрали достаточно лет стажа для получения пенсии.

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Также с июля будут пересчитаны выплаты пенсионерам за сверхстаж. Так, каждый пенсионер, имеющий стаж больше 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, получит 1% надбавки от минималки за каждый “лишний“ год - то есть по 16,38 грн. С 1 июля эта надбавка увеличится до 17,12 грн за год переработки.

Напомним, что Кабинет министров Украины планирует в ближайшие дни запустить систему оплаты коммунальных услуг для пенсионеров через Укрпочту или телефонные “горячие линии“ банков.

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Теги: Пенсии, социальные выплаты, ПФУ, прожиточный минимум, социальные стандарты
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