Программа направлена ​​на помощь малому и среднему бизнесу в покрытии расходов на зарплату сотрудникам, которым было сокращено рабочее время.

7 тысяч работодателей подали документы на пособия по частичной безработице depositphotos.com

С 4 мая 2020 года работодателями было подано 6873 пакета документов на получение финансовой помощи по частичной безработице. Об этом сообщает Урядовый портал.

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Согласно сообщению, на сегодня уже принято 1715 положительных решений, что позволит обеспечить выплаты для 25 777 работников. В стадии рассмотрения находятся 3339 пакетов документов, прием заявок активно продолжается.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко, только за первую неделю анонсирования программы по частичной безработице, за получением такой помощи обратились почти 7000 работодателей.

“Программа направлена ​​на то, чтобы помочь малому и среднему бизнесу в покрытии расходов на зарплату сотрудникам, которым было сокращено рабочее время, тем самым сохраняя рабочие места. Всего на эту программу направлено 4,7 млрд грн. Если мы будем понимать, что нужно больше, будем добавлять через перераспределение средств“, - сказал Петрашко.

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Также сообщается, что для подачи документов и получения помощи по частичной безработице работодателям необходимо обращаться в центр занятости по месту уплаты ЕО.

Напомним, что Михаил Саакашвили, назначенный на должность председателя исполнительного комитета реформ, рассказал, что в первую очередь намерен освободить бизнес от административного вмешательства.