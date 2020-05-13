Рада отменила единоразовые выплаты молодым учителям - Минфин

Приняв изменения в госбюджет, нардепы остановили финансирование государственной программы по социальной защите молодых педагогов.

При голосовании за изменения в государственный бюджет на 2020 год и создание Фонда борьбы с коронавирусом было сокращено финансирование программы выплаты надбавок молодым учителям. Об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев.

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“К сожалению, остановлено финансирование государственной целевой программы “Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на улучшение социальной защиты отдельных категорий педагогических работников учреждений общего среднего образования“, которой предусматривалась выплата молодым учителям“, - сказал Ермоличев.

Заместитель министра финансов также отметил, что в системе образования должны происходить качественные изменения, в частности - связанные с кадровым обновлением.

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“Государство ежегодно тратит значительные средства на подготовку учителей в учреждениях высшего образования, но молодые учителя крайне редко трудоустраиваются в школах. И еще реже задерживаются там надолго. Причиной, безусловно, является сравнительно низкая оплата труда, его сложность и отсутствие часов нагрузки на полную ставку. При этом педагоги, которые получают пенсию по возрасту, часто полностью подгружаются часами“, - сказал Ермоличев.

Напомним, что правительство решило выплатить молодым учителям, которые имеют до 10 лет стажа, по 21 тыс. 20 грн.