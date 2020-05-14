Витренко судится с Нафтогазом из-за невыплаченной премии

По словам исполнительного директора НАК, премия является частью его заработной платы по трудовому договору.

Исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины“ Юрий Витренко подал иск в Печерский суд г. Киева из-за невыплаты ему премии за победу в Стокгольмском арбитраже над “Газпромом“. Об этом он сообщил в эфире телеканала “UA: Первый“.

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По словам Витренко, НАК обязан выплатить ему премию, поскольку она является частью его заработной платы.

“Я требую выполнения “Нафтогазом“ обязательств по трудовому договору - выплаты зарплаты. Эта премия - часть зарплаты по украинскому законодательству, она прописана в моем трудовом договоре и поэтому должна была автоматически быть выплачена 30 декабря“, - сказал он.

По словам исполнительного директора НАК “Нафтогаз Украины“, ранее он предлагал руководству компании разные варианты относительно этой премии, однако какой-либо реакции не получил.

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“Я надеюсь, что решение будет справедливым, никто туда (в суд - ред.) звонить не будет“, - подытожил Витренко.

Напомним, что Юрий Витренко предложил разделить деньги, выигранные в споре с Газпромом, между всеми гражданами страны.