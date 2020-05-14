Рада отказалась ввести соцпомощь одиноким старикам

Законопроектом предусматривалось назначение государственной помощи одиноким лицам, достигшим 80-летнего возраста и нуждающимся в постоянном уходе.

Верховная Рада Украины отказалась ввести социальную помощь одиноким пенсионерам, которые достигли 80-летнего возраста и нуждаются в постороннем уходе. За принятие законопроекта №2494 в целом проголосовали 224 народных депутата при минимально необходимых 226, сообщает сайт украинского парламента.

Читай также: В Украине грядет очередное повышение пенсий: кому и сколько прибавят

Документом, в частности, предусматривалось назначение госпомощи одиноким лицам, достигшим 80-летнего возраста, по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждающимся в постоянном постороннем уходе и получающим пенсию в установленном законом порядке.

Также законопроектом предлагалось увеличить размер помощи на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство, с 2 до 2,5 прожиточных минимумов, а для детей с инвалидностью, над которыми установлена ​​опека или попечительство, - до 3,5 прожиточных минимумов.

Читай также: Названы банки для выплаты зарплат и соцпомощи бюджетникам (список)

Напомним, что Совет директоров Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование в размере $150 млн в рамках проекта “Модернизация системы социальной поддержки населения Украины”.