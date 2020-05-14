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Рада отказалась ввести соцпомощь одиноким старикам

Комментариев: 2
Законопроектом предусматривалось назначение государственной помощи одиноким лицам, достигшим 80-летнего возраста и нуждающимся в постоянном уходе.
Рада отказалась ввести соцпомощь одиноким старикам
Рада отказалась ввести соцпомощь одиноким старикам
depositphotos.com

Верховная Рада Украины отказалась ввести социальную помощь одиноким пенсионерам, которые достигли 80-летнего возраста и нуждаются в постороннем уходе. За принятие законопроекта №2494 в целом проголосовали 224 народных депутата при минимально необходимых 226, сообщает сайт украинского парламента.

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Документом, в частности, предусматривалось назначение госпомощи одиноким лицам, достигшим 80-летнего возраста, по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждающимся в постоянном постороннем уходе и получающим пенсию в установленном законом порядке.

Также законопроектом предлагалось увеличить размер помощи на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство, с 2 до 2,5 прожиточных минимумов, а для детей с инвалидностью, над которыми установлена ​​опека или попечительство, - до 3,5 прожиточных минимумов.

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Напомним, что Совет директоров Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование в размере $150 млн в рамках проекта “Модернизация системы социальной поддержки населения Украины”.

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Теги: пенсионеры, старики, Верховная Рада, соцпомощь, социальные выплаты
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Комментариев (2)
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Pepsomen    14.05.2020, 13:06
Оценка:  0
Pepsomen
Наши власти просто очень сильно надеятся на коронавирус...
гость  (аноним)  14.05.2020, 12:57
Оценка:  0
гость
Нда-а-а... А в России после 80-ти лет больше26600 рубасов пенсию платят (это минималка).
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