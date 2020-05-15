Ломбардам разрешат заниматься обменом валют

У ломбардов появится возможность осуществлять наличный обмен валют и перевод средств без открытия счетов.

Ломбардам, которым Кабмин разрешил работать во время карантина, позволят осуществлять наличный обмен валют. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Согласно опубликованным НБУ подходам к регулированию рынка ломбардов, одной из их ключевых целей является защита прав лиц, пользующихся услугами ломбардов, а также расширение возможностей для таких учреждений. Так, у ломбардов появится возможность осуществлять наличный обмен валют и перевод средств без открытия счетов.

Также Нацбанк рассматривает возможность погашения полной задолженности перед ломбардом исключительно за счет залога.

При этом ломбарды будут обязаны поддерживать капитал на уровне 500 000 грн, а при наличии обособленных подразделений - не менее 1 млн грн.

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Кроме того, планируется установить повышенные или дополнительные требования для ломбардов, которые будут оказывать другие финансовые услуги, кроме кредитования на уровне не менее 5 млн грн.

Напомним, что Кабмин разрешил работу ломбардов и магазинов запчастей во время карантина.