Расходы на пособия по безработице за апрель полностью профинансированы - Кабмин

Из-за остановки работы предприятий поступления от уплаты единого взноса уменьшились, а количество безработных значительно возросло.

Расходы на пособие по безработице за апрель полностью профинансированы - Кабмин depositphotos.com

По состоянию на 13.05.2020 расходы на пособия по безработице за апрель полностью профинансированы. Об этом сообщается на Урядовом портале.

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Согласно сообщению, в период карантина из-за остановки работы предприятий поступления от уплаты работодателями единого взноса уменьшились, а количество безработных значительно возросло.

“Однако, благодаря финансовой поддержке правительства на выплату пособий по безработице, по состоянию на 13.05.2020 полностью профинансированы расходы на пособия по безработице за апрель. Сегодня службой занятости начато финансирование I декады мая“, - говорится в сообщении.

Также в правительстве отмечают, что в период карантина службой занятости продолжает осуществляться подбор работы для безработных.

“В период действия карантина продолжают работать предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность страны: продуктовые и хозяйственные магазины, коммунальные службы, больницы, аптеки, транспортные предприятия, почта, финансовые и другие учреждения.

Специалисты центров занятости продолжают дистанционно подбирать для безработных подходящие вакансии, а для работодателей - квалифицированный персонал“, - говорится в сообщении.

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Как отметили в Кабмине, в течение действия карантина, то есть начиная с 12 марта, службой занятости уже трудоустроено почти 90 000 человек.

Там также напомнили, что, согласно действующему законодательству, молодые люди, которые закончили или прекратили обучение, уволились со срочной военной службы и нуждающиеся в содействии по трудоустройству на первое рабочее место, могут зарегистрироваться в службе занятости и получать пособие по безработице в минимальном размере.



“Размер такой помощи составляет на период карантина и в течение 30 дней после его окончания 1000 гривен, далее - 650 гривен. Продолжительность выплат - 180 календарных дней“, - уточнили в Кабмине.

Напомним, что 7 тысяч работодателей подали документы на пособия по частичной безработице.