В Украине насчитали более 3 тысяч миллионеров
По итогам 2019 года доходы в сумме свыше 1 млн грн уже задекларировали 3 150 граждан Украины. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
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“Доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 3150 граждан, которыми определены к уплате 393 млн грн налога и более 47 млн грн военного сбора“, - говорится в сообщении.
Согласно данным ГНС, наибольшее количество лиц, получивших доходы свыше миллиона гривен и уже подали декларации, насчитывается в г. Киеве - почти 1,2 тыс. человек. В Харьковской и Днепропетровской области проживают 278 и 270 миллионеров соответственно.
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В ведомстве напомнили, что кампания декларирования доходов, полученных в 2019 году, продлена до 1 июля 2020 года.
Напомним, что в 2019 году на 10% увеличилось количество богатейших людей мира.
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