Состояние Джеффа Безоса достигнет отметки в триллион долларов к 2026 году, когда ему исполнится 62 года.

В мире может появиться первый долларовый триллионер EPA/UPG

Основатель корпорации Amazon Джефф Безос может стать первым в мире долларовым триллионером. Об этом сообщили аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun.

Читай также: В 2019 году на 10% увеличилось количество богатейших людей мира

Согласно их подсчетам, состояние американского бизнесмена достигнет отметки в триллион долларов к 2026 году, когда ему исполнится 62 года.

В апреле оно оценивалось в 144 миллиарда долларов. Однако, как утверждают эксперты, с наступлением коронавирусной пандемии и ростом спроса на онлайн-покупки акции Amazon резко подорожали. Так, уже в этом году Безос увеличил свое состояние на 29,4 миллиарда долларов.

Следом за основателем Amazon аналитики расположили девелопера из Китая Сюй Цзяиня, который, по их подсчетам, станет триллионером через год после Безоса.

Читай также: ТОП-5 богачей мира: Безос и Арно вытеснили Билла Гейтса впервые за 7 лет

На третьем месте оказался основатель Alibaba Group Джек Ма, состояние которого может достичь триллиона долларов в 2030 году.

Напомним, что в Украине насчитали более 3 тысяч миллионеров.