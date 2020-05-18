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Сергей Лещенко получил от американской компании более 300 тысяч гривен

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В качестве вида дохода экс-нардеп указал “гонорары и другие выплаты по гражданско-правовым договорам“.
Сергей Лещенко получил от американской компании более 300 тысяч гривен
Сергей Лещенко получил от американской компании более 300 тысяч гривен
Сергій Лещенко / Facebook

Член наблюдательного совета АО “Укрзализныця“, бывший народный депутат Сергей Лещенко в апреле получил от американской компании по управлению инвестициями Eaton Vance Corp 323 011 грн. Об этом со ссылкой на данные о значительных изменениях в материальном положении из декларации экс-нардепа на сайте НАПК сообщает Сегодня.

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Согласно документу, 27 апреля Лещенко получил от Eaton Vance Corp 323 011 грн. В качестве вида дохода член наблюдательного совета Укрзализныци указал “гонорары и другие выплаты по гражданско-правовым договорам“.

По данным издания, американская компания Eaton Vance, которая в декларации Лещенко фигурирует как его работодатель, занимается инвестиционными продуктами и услугами по управлению капиталом, а также созданию, маркетингу и управлению инвестиционными фондами.

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Издание также обращает внимание на то, что полученная Лещенко сумма - 323 тысячи гривен - практически совпадает с размером заработной платы, которую он в феврале и марте 2020 года получал в Укрзализныце. В этих месяцах бывший нардеп декларировал по 332 063 грн.

Напомним, что Укрзализныця выплатила Серге Лещенко гонорар в 136 тысяч гривен.

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Теги: Сергей Лещенко, гонорар, Укрзализныця, экс-нардепы, зарплата
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