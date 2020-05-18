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Украинским ФЛП начали выплачивать помощь на малолетних детей

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Электронной услугой по предоставлению помощи на детей уже воспользовались более 19 тысяч человек.
Украинским ФЛП начали выплачивать помощь на малолетних детей
Украинским ФЛП начали выплачивать помощь на малолетних детей
depositphotos.com

В Украине началась выплата помощи на детей до 10 лет физическим лицам-предпринимателям. Об этом сообщается на Facebook-странице Министерства социальной политики Украины.

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“Начато назначение помощи на детей до 10 лет физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога“, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что электронной услугой по предоставлению помощи на детей уже воспользовались более 19 тысяч человек.

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Напомним, что Министерство цифровой трансформации Украины дало разъяснения для физических лиц-предпринимателей относительно оформления на портале “Дія“ пособия на малолетних детей. Для того, чтобы получить помощь, нужно: заполнить заявление с указанием персональных данных заявителя, данных о детях и данных для перечисления средств; прикрепить все документы из указанного перечня; ждать ответа с результатом на указанный электронный адрес.

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Теги: ФЛП, социальные выплаты, пособие, Минсоцполитики, малолетние
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