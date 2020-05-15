Общая задолженность населения за коммунальные услуги на 1 апреля составила 33 млрд грн.

В Минрегионе подсчитали, как украинцы платят за коммуналку depositphotos.com

Уровень расчетов украинцами за коммунальные услуги без учета газа и электроэнергии за I квартал 2020 года года составляет 87,2%, что на 10% выше аналогичного периода в 2019 году. Об этом сообщается на сайте Министра развития общин и территорий.

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Так, за март 2020 года за централизованное отопление и горячую воду расчеты населения составляли 102,4% с учетом погашения долгов за прошлые периоды, за водоснабжение и водоотвод, содержание домов и придомовых территорий и вывоз отходов - на уровне 80-84%.

“Эти показатели свидетельствуют, что, несмотря на сложную ситуацию из-за коронакризтса, потребители пытались придерживаться платежной дисциплины“, - отметила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская.

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По данным Государственной службы статистики, самые высокие показатели расчетов населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги без учета газа и электроэнергии по состоянию на 1 апреля 2020 года - в Сумской (95,9%), Винницкой (95,1%), Львовской (92,9%) и Николаевской (92,8%) областях, самые низкие - в Луганской (78,8%), Харьковской (79,2%) и Херсонской (79,5%) областях.

Также сообщается, что общая задолженность населения за коммунальные услуги на 1 апреля составила 33 млрд грн. Больше всего задолжали потребители Киева (почти 7 млрд грн), Днепропетровской (свыше 5,4 млрд грн) и Харьковской (около 5 млрд грн) областей. Меньше всего - Черновицкой (140,5 млн грн), Закарпатской (191 млн грн) и Волынской (более 205 млн грн) областей.

Напомним, что в Минрегионе разъяснили, как украинцы могут меньше платить за “коммуналку“.