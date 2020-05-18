У Зеленского рассказали, насколько выросли пенсии после индексации
В результате индексации пенсий в мае средний размер повышения выплат составил около 259 гривен, минимальный - 100 грн. Об этом сообщает Telegram-канал партии “Слуга народа“.
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Согласно сообщению, увеличенную выплату пенсионеры получат именно в пенсии за май. При этом размер увеличения пенсий составил 11%, при его расчете учитывались показатели роста потребительских цен за 2019 год и рост средней заработной платы.
“Но индексация на 11% производится только по основной пенсии и не касается других ее частей (надбавки, доплаты для обеспечения минимального уровня). Они либо не изменяются, либо размер соответствующей доплаты при росте основной пенсии уменьшается. Поэтому повышение происходит не для всех пенсионеров“, - пояснили в пропрезидентской политсиле.
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Также сообщается, что до 2100 гривен повышен минимальный размер пенсии лицам, страховой стаж которых составляет 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин.
“Пенсионерам, у которых значительная часть пенсии зависит от прожиточного минимума, повышение с 1 мая является незначительным. Но уже в июле, а затем и в декабре произойдет рост прожиточного минимума, что повлечет за собой и очередное повышение пенсий“, - говорится в сообщении.
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