Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ПФУ утвердил показатель средней зарплаты для расчета пенсий

Комментариев: 0
Мартовский показатель средней з/п в Украине на 247,36 грн превышает февральский.
ПФУ утвердил показатель средней зарплаты для расчета пенсий
ПФУ утвердил показатель средней зарплаты для расчета пенсий
depositphotos.com

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за март 2020 года на уровне 9905,39 грн. Об этом сообщается на сайте ПФУ.

Читай также: Названы банки для выплаты зарплат и соцпомощи бюджетникам

“Утвержден показатель средней заработной платы за март 2020 года, которая в соответствии с Законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“ учитывается для расчета пенсии“, - говорится в сообщении.

Данный показатель на 324,01 грн больше, чем в января 2020 года (9581,38 грн), и на 247,36 грн больше, чем в феврале (9658,03 грн)

Читай также: Кабмин ограничил зарплаты ТОП-менеджерам госбанков

Напомним, что Минздрав планирует повысить зарплату медикам на 50% с 1 июля. Как сообщили в ведомстве, медики должны получать справедливую зарплату, а не ту, которую они получают сейчас.

Поделись:
Теги: зарплаты, Пенсии, пенсионный фонд, социальные выплаты, средняя заработная плата
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь