ПФУ утвердил показатель средней зарплаты для расчета пенсий

Мартовский показатель средней з/п в Украине на 247,36 грн превышает февральский.

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за март 2020 года на уровне 9905,39 грн. Об этом сообщается на сайте ПФУ.

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“Утвержден показатель средней заработной платы за март 2020 года, которая в соответствии с Законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“ учитывается для расчета пенсии“, - говорится в сообщении.

Данный показатель на 324,01 грн больше, чем в января 2020 года (9581,38 грн), и на 247,36 грн больше, чем в феврале (9658,03 грн)

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Напомним, что Минздрав планирует повысить зарплату медикам на 50% с 1 июля. Как сообщили в ведомстве, медики должны получать справедливую зарплату, а не ту, которую они получают сейчас.