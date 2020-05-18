На Киевщине обанкротившийся фермер выбросил тонны моркови (Видео)

Предприниматель обанкротился, потому что некуда было сбывать продукцию.

В поселке Гостомель Киевской области местный фермер выбросил в поле тонны моркови. Об этом сообщает delo.ua.

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“Только что по дороге встретил, вероятно, один из результатов карантина. Горы моркови, которую выбросили гнить. Как сказали местные, которые это собирали на корм животным, местный предприниматель обанкротился потому, что некуда сбывать продукцию, и выбросил это все. И, вероятно, по стране таких случаев сотни...“ - написал очевидец.

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“Фермер обанкротился… Он потратил деньги (семена, выращивание, обработку), возможно, брал кредит, но в результате ограничений власти о карантине не смог доставить к покупателям“, - добавила местная жительница.

Напомним, что одесским аграриям частично возместят потери из-за засухи.