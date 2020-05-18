Украинцы смогут получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, которые применяют регистраторы расчетных операций.

Нацбанк упростил снятие наличных с карт в магазинах и ресторанах depositphotos.com

С 1 августа снимать наличные с банковских карт в кассах магазинов и ресторанов станет проще. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

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Так, украинцы смогут получать наличные средства из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг. При этом выдавать наличные с карт смогут только те магазины и заведения, которые применяют регистраторы расчетных операций (РРО).

“Такая услуга способствует сокращению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан“, - говорится в сообщении.

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В частности, регулятор предусмотрел возможность применения предприятиями электронных расчетных документов и фискальных отчетных чеков наряду с бумажными. Эта норма принята в соответствии с законом об РРО.

Кроме того, НБУ расширил возможности субъектов хозяйствования относительно операций по переводу наличных в национальной валюте через финансовые учреждения, которые получили лицензию НБУ на осуществление таких операций. Эта норма заработает с 1 июля 2020 года.

Напомним, что ломбардам разрешат заниматься обменом валют.