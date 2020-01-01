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НАПК проверяет, вовремя ли Тимошенко и Власенко задекларировали миллионы

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Лидер "Батькивщины" получила от американской компании 148 млн грн, задекларировав их как "компенсацию вреда, причиненного политическими репрессиями".
НАПК проверяет, вовремя ли Тимошенко и Власенко задекларировали миллионы
НАПК проверяет, вовремя ли Тимошенко и Власенко задекларировали миллионы
depositphotos.com

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет своевременность сообщения об изменениях в имущественном состоянии нардепов Юлии Тимошенко и Сергея Власенко. Об этом сообщается на Facebook-странице ведомства.

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“НАПК проверяет своевременность представления народными депутатами Украины Юлией Тимошенко и Сергеем Власенко сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии. Ранее депутаты подали в НАПК соответствующие документы в связи с получением доходов от американской компании Reid, Collins, Tsai LLP“, - говорится в сообщении.

Так, в ведомстве сообщают, что Юлия Тимошенко получила от компании 148 млн грн, задекларировав этот доход как “компенсацию вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученной в США на стадии досудебного урегулирования“.

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В свою очередь Сергей Власенко, по информации НАПК, получил от Reid, Collins, Tsai LLP почти 142 млн грн, которые были перечислены четырьмя платежами.

Напомним, что партия Шария подала в суд на НАПК и требует из бюджета 3,2 млн грн.

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Теги: НАПК, тимошенко, Власенко, доходы, имущество
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