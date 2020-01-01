НАПК проверяет, вовремя ли Тимошенко и Власенко задекларировали миллионы

Лидер "Батькивщины" получила от американской компании 148 млн грн, задекларировав их как "компенсацию вреда, причиненного политическими репрессиями".

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет своевременность сообщения об изменениях в имущественном состоянии нардепов Юлии Тимошенко и Сергея Власенко. Об этом сообщается на Facebook-странице ведомства.

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“НАПК проверяет своевременность представления народными депутатами Украины Юлией Тимошенко и Сергеем Власенко сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии. Ранее депутаты подали в НАПК соответствующие документы в связи с получением доходов от американской компании Reid, Collins, Tsai LLP“, - говорится в сообщении.

Так, в ведомстве сообщают, что Юлия Тимошенко получила от компании 148 млн грн, задекларировав этот доход как “компенсацию вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученной в США на стадии досудебного урегулирования“.

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В свою очередь Сергей Власенко, по информации НАПК, получил от Reid, Collins, Tsai LLP почти 142 млн грн, которые были перечислены четырьмя платежами.

Напомним, что партия Шария подала в суд на НАПК и требует из бюджета 3,2 млн грн.