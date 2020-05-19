Как оформить помощь при рождении ребенка онлайн: Инструкция

Решение о назначении пособия должны прислать на электронную почту примерно в течение 2 недель с момента обращения.

Оформить помощь при рождении ребенка можно удаленно - Минсоцполитики depositphotos.com

Украинцы могут оформить и получить денежную помощь при рождении ребенка удаленно, в условиях карантина. Об этом сообщается на Facebook-странице Министерства социальной политики Украины.

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Ведомство опубликовало пошаговую инструкцию, как оформить и получить помощь при рождении ребенка в удаленном режиме.

1. Перейдите на сайт Минсоцполитики Украины.

2. Авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или электронной почты.

3. Заполните электронное заявление на назначение помощи. Вам понадобятся: свидетельство о рождении ребенка; паспорта обоих родителей; ИНН обоих родителей (при наличии); номер банковского счета в формате IBAN (если хотите получать выплаты на карточку).

Не нужно сканировать документы, достаточно лишь заполнить соответствующие графы.

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Также в заявлении следует указать сведения о ребенке, матери, отце, место регистрации и фактического проживания, если они отличаются, и выбрать способ, которым удобно получать выплаты: на карту или в почтовом отделении.

В конце система автоматически подскажет территориальный орган социальной защиты, который должен рассмотреть запрос.

4. Если у вас есть КЭП, подпишите заявление и подайте его на рассмотрение.

Решение о назначении пособия должны прислать на вашу электронную почту примерно в течение 2 недель с момента обращения.

Напомним, что украинским ФЛП начали выплачивать помощь на малолетних детей.