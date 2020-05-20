Звонки между абонентами разных операторов могут подешеветь: детали

С 2021 года ставка интерконнекта будет снижена с 12 до 8 копеек.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, с 1 января 2021 года снизит ставку интерконнекта с 12 до 8 копеек. Соответствующее решение было принято во вторник, 19 мая, на заседании НКРСИ, сообщает НВ.

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Согласно сообщению, ставка интерконнекта - это цена, которую платит мобильный оператор другому оператору, на сеть которого совершен звонок его абонентом. Ставка интерконнекта влияет на стоимость звонка абонента на другие сети.

“Комиссия при принятии решения об изменении расчетных такс учитывает информацию о деятельности операторов, фактическую себестоимость услуг пропуска трафика, результаты расчета проведенной себестоимости услуги пропуска трафика, уровень и тенденции изменения расчетных такс в странах ЕС и другую информацию“, - прокомментировали решение в НКРСИ.

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В частности, в Нацкомиссии подчеркнули, что снижение расчетных такс оказывает положительный эффект в виде снижения стоимости звонков для потребителей на другие сети.

Напомним, что мобильные операторы отменили плату за звонки на горячии линии в роуминге.