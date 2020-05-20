В компании ссылаются на решение НКРЭКУ, которая одобрила проект постановления о повышении тарифа.

Тарифы на воду для киевлян могут повысить еще на 19% depositphotos.com

ПрАО “АТ “Киевводоканал“ планирует с января 2021 года повысить тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения для потребителей Киева еще на 19%. Об этом сообщается на сайте компании.

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Так, Киевводоканал предлагает установить тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева на 2021 год в размере 27,35 грн (с НДС) за 1 кубометр. Из них 14,74 грн - за 1 куб. м водоснабжения и 12,61 грн - за водоотвод 1 куб. м. воды.

В компании напоминают, что в феврале 2020 года НКРЭКУ одобрила проект постановления о повышении тарифа на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева до 22,992 грн за 1 куб. м., в том числе 13,44 грн составляет тариф на водоснабжение и 9,552 грн - на водоотвод кубометра воды.

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“Расчеты планируемых тарифов на 2021 год проведены на основании и исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и постановлений национального регулятора“, - говорится в сообщении Киевводоканала.

Напомним, что украинцы платят за коммуналку активнее, чем год назад.