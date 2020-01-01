Минсоцполитики разработало проект накопительной пенсионной системы

Законопроект предусматривает три профессиональных пенсионных программы.

Министерство социальной политики разработало проект закона, предполагающего переход к фондированной системе пенсионного обеспечения. Документ размещен на сайте ведомства.

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В пояснительной записке, в частности, говорится, что законопроектом предусматривается три профессиональных пенсионных программы.

Так, программами № 1 и № 2 предусматривается право на получение пенсионных выплат при достижении соответственно 50 и 55 лет.

В то же время программа № 3 дает возможность добровольно участвовать в накопительной профессиональной пенсионной системе и получать пенсионные выплаты после 55 лет.

Принять участие в профессиональной пенсионной программе № 1, согласно законопроекту, смогут работники, занятые не менее 80% полного рабочего дня на производстве с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда. Участники этой программы должны будут уплачивать единый социальный взнос в размере 15%.

Участниками программы № 2 смогут стать работники, занятые не менее 80% полного рабочего дня на производстве с вредными и тяжелыми условиями труда, а также работники некоторых профессий. Размер ЕСВ для этой категории составит 7%.

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К участникам программы № 3 предлагается отнести работников, которые не могут стать участниками программ №1-2, а также плательщики страховых взносов в накопительную профессиональную пенсионную систему, взятые на учет плательщиков единого взноса. Для участников этой программы размер ЕСВ будет составлять не менее 3%.

Напомним, что Всемирный банк выделит Украине на пенсии и субсидии 50 млн долларов.