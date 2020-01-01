Рада окончательно отклонила закон о пенсионном возрасте для женщин

Документом предлагалось разрешить до 2022 года женщинам выходить на пенсию в 55 лет при наличии 30-летнего стажа и при условии увольнения с работы.

Верховная Рада Украины отклонила законопроект № 0972 “О внесении изменений в закон “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“ о совершенствовании пенсионного обеспечения“. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

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Согласно сообщению, за отклонение данного законопроекта проголосовали 264 народных депутата.

Документом, в частности, предлагалось разрешить до 2022 года женщинам выходить на пенсию в 55 лет при наличии 30-летнего стажа и при условии увольнения с работы.

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Как известно, в январе 2015 года Рада поддержала в целом данный законопроект. Но уже в феврале того же года тогдашний президент Украины Петр Порошенко наложил вето на этот закон.

Напомним, что КСУ запретил повышать пенсионный возраст работникам вредных производств.