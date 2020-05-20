В Министерстве инфраструктуры прекрасно понимают социальный эффект и важность этого вопроса.

Криклий рассказал, что будет с ценами на проезд после карантина Киевпастранс

Повышения стоимости железнодорожных билетов после окончания карантина не будет. Об этом во время брифинга по результатам заседания Кабинета Министров заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает Интерфакс-Украина.

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“То, что касается железнодорожных перевозок - повышения стоимости не будет. Мы прекрасно понимаем социальный эффект и важность этих перевозок“, - сказал Криклий.

По его словам, повышения тарифов на проезд в маршрутных городских такси и коммунальном общественном транспорте также не должно произойти.

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“Она (цена - прим. ред.) установлена на уровне городов и не должна увеличиваться. Разве что город начнет пересматривать, чего бы мы не советовали, учитывая социальный аспект этого вопроса“, - сказал министр.

Напомним, что Кабмин разрешил работу метро и общественного транспорта.