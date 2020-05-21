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Как снять наличку в магазине или кафе: в НБУ разъяснили процедуру

Комментариев: 1
По словам эксперта, новая функция удобна не только для покупателей, но и для точек продаж.
Как снять наличку в магазине или кафе: в НБУ разъяснили процедуру
Как снять наличку в магазине или кафе: в НБУ разъяснили процедуру
depositphotos.com

С 1 августа 2020 года украинцы смогут снимать с платежных карт наличные через кассы предприятий торговли, общественного питания и в отделениях Укрпочты, которые имеют регистраторы расчетных операций. С этой целью Нацбанк усовершенствовал порядок осуществления и учета этих операций, сообщает 24 канал.

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Координатор Экспертной платформы НБУ Андрей Блинов рассказал, как именно будет работать эта технология на практике.

К примеру, в ПГТ или селе есть магазин с терминалом. Имея платежную карту, человек сможет снять нужную сумму. Магазин эти средства перебросит с безналичного счета клиента на свой счет или счет ФЛП, на который он зарегистрирован, а клиенту выдаст деньги из кассы. Конечно, такая операция возможна, если в кассе будет достаточно наличных. Размер комиссии за эту услугу зависит от политики банка, который выдал клиенту карту.

“Появляется возможность списать безналичные средства, а на руки получить наличные. Это сделает продавец. Процедура достаточно проста. Таким образом мы заменяем банкоматы“, - говорит Блинов.

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По его словам, эта функция удобна не только покупателям, но и точкам продаж товаров. Все понимают, что такое инкассация - наличные хотя бы раз в день или неделю нужно везти в район. Такая услуга частично поможет избегать инкассации.

“Фактически все предприятия торговли смогут обменивать безналичные средства на наличные. В принципе, эта операция особо не была запрещена. Сейчас НБУ говорит о необходимости разработки порядка ее проведения“, - поясняет Блинов.

По его словам, сейчас, когда пенсионер получает выплаты на банковскую карту, чтобы снять наличные он должен ехать в райцентр или к опорному пункту, где есть банкомат. После того, как эта новация активно заработает, достаточно будет пойти в свой сельмаг.

Напомним, что Нацбанк упростил снятие наличных с карт в магазинах и ресторанах.

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Теги: наличные, НБУ, банковские карты, магазины, кафе
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Комментариев (1)
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Komrads    21.05.2020, 12:43
Оценка:  +1
Komrads
Как говорил В.И. Ленин: Как далеки они были от народа. Живу в селе, транспорт не ездит. Да, по карточке можно было ОПЛАЧИВАТЬ в магазине. Но после 11 мая терминал вообще убрали. Нужна наличка, т.к. с поставщиками они рассчитываются наличными. Плюс, может быть, не показывать реальные доходы.
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