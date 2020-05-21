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Зарплаты украинских чиновников могут ограничить - проект закона

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Согласно законопроекту, размер окладов госслужащих во время чрезвычайной ситуации не будет превышать двенадцать минимальных зарплат.
Зарплаты украинских чиновников могут ограничить - проект закона
Зарплаты украинских чиновников могут ограничить - проект закона
depositphotos.com

Максимальный размер зарплаты украинских чиновников и госслужащих во время чрезвычайной ситуации могут ограничить. Соответствующий проект закона № 3492 зарегистрирован в Верховной Раде.

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Так, авторы документа предлагают лимитировать размер зарплаты руководства и сотрудников предприятий государственного сектора. Также планируется ограничить оклады должностных лиц и работников всех учреждений и организаций, финансируемых или дотируемых из госбюджета.

Размер зарплат этих работников во время чрезвычайной ситуации предлагается установить на уровне не более двенадцати минимальных зарплат.

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Согласно проекту закона, все сэкономленные средства будут направлены на борьбу с соответствующей чрезвычайной ситуацией и ее последствиями.

Напомним, что члены ЦИК продолжают получать огромные зарплаты в карантин.

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Теги: чиновники, госслужащие, зарплаты, чрезвычайная ситуация, законопроект
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