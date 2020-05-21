Рост цен на продукты питания стал наибольшим среди всех групп товаров и услуг, однако относительно невысоким для карантинных ожиданий.

Названы продукты, которые больше всего подорожали в апреле flickr.com

В апреле 2020 года по сравнению с мартом больше всего в Украине из продуктов питания подорожал на лук репчатый - цена на него в среднем выросла на 65,26%. Об этом сообщается на сайте Национального научного центра “Институт аграрной экономики“.

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Согласно сообщению, цены на гречку выросли на 17,99%. Среди других продуктов питания наибольший рост цен в апреле зафиксирован по картофелю (+14,43%), капусте белокочанной (+12,89%) и яблокам (+11,27%).

В то же время по сравнению с предыдущим месяцем подешевели филе куриное (-14,21%), тушки куриные (-13,51%), сало (-1,46%) и пшено (-1,22%).

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“В целом рост потребительских цен на продукты питания в апреле против марта 2020 года стал наибольшим среди всех групп товаров и услуг, однако относительно невысоким для карантинных ожиданий“, - говорится в сообщении.

Напомним, что в Украине заработало госрегулирование цен на социально значимые товары.