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Почти четверть украинцев не имеют банковских счетов - исследование

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Только 13% украинцев хранят более половины своих средств в банке.
Почти четверть украинцев не имеют банковских счетов - исследование
Почти четверть украинцев не имеют банковских счетов - исследование
depositphotos.com

22% украинцев утверждают, что вообще не имеют банковских счетов. Об этом свидетельствуют результаты опроса украинских потребителей финансовых услуг, проведенного исследовательским агентством Info Sapiens для Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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Также, согласно данным исследования, доля украинцев, которые хранят более половины своих средств в банке, составляет 13%. При этом недоверие к банкам перестало упоминаться как ведущий фактор отсутствия банковского счета.

В то же время заинтересованность украинцев в финансовых услугах снизилась. Так, если в 2017 году 63% отмечали заинтересованность в финансовых услугах против 37% тех, кто “скорее не интересуется“, то в 2019 году это соотношение составило 58% против 42 %.

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Кроме того, согласно данным исследования, за последние 2 года 76% украинский не имели никакой проблемной ситуации во взаимодействии с банками.

Опрос проводился среди 2144 респондентов в возрасте от 18 лет в декабре 2019 года. География охвата - все регионы Украины, кроме АР Крым, территорий Донецкой и Луганской областей, которые не являются подконтрольными правительству Украины.

Напомним, что украинцы смогут выбрать банк для выплаты зарплаты.

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Теги: банки, банковский счет, фонд гарантирования вкладов, Банковская система, финансовые услуги
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гость  (аноним)  21.05.2020, 15:33
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