Представительницы слабого пола ощущают большую нагрузку в работе по дому и уходе за детьми.

В Украине женщины страдают от карантина больше мужчин - опрос depositphotos.com

Пандемия Covid-19 и связанные с ней ограничительные меры подвергают украинок большим страданиям, чем украинцев. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса, проведенного организацией “ООН Женщины“, сообщает СТРАНА.ua.

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Согласно, данным опроса, на карантине женщины больше, чем мужчины, ощущают дополнительную нагрузку в работе по дому. 64% респонденток отметили увеличение времени, которое они тратят на уборку, 51% - на приготовление пищи, 53% - на психологическую и эмоциональную поддержку взрослых членов семьи. Показатели среди мужчин значительно ниже: 44%, 28% и 39% соответственно.

В Украине женщины страдают от карантина больше мужчин - опрос UN Women

Дополнительная нагрузка на женские плечи упала в связи с переводом учебных заведений на дистанционное обучение. 79% респонденток, имеющих детей школьного возраста, отметили, что в основном именно они занимаются их обучением в этот период. Ответы мужчин подтверждают эту тенденцию - только 32% мужчин ответили, что занимаются организацией обучения детей во время карантина.

В Украине женщины страдают от карантина больше мужчин - опрос UN Women

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Между тем в Украине женщины составляют 83% от общего количества работников здравоохранения. Работницы медицинской сферы и так называемых кризисных сфер (социальные работницы, продавщицы, аптекари и т.д.) имеют повышенный риск инфицирования COVID-19 и сталкиваются с дополнительными расходами, поскольку вынуждены покупать средства индивидуальной защиты за свой счет.

В Украине женщины страдают от карантина больше мужчин - опрос UN Women

Сбор информации проводился с 28 марта по 7 апреля 2020 года. Методом онлайн-опроса было опрошено 3310 респонденток и 528 респондентов старше 18 лет из всех регионов Украины, которые имеют доступ к интернету.

Напомним, что украинцы рассказали, сколько еще готовы терпеть карантин.