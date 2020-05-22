НБУ разрешил открывать счета в банках дистанционно

Теперь работник финансового учреждения сможет пообщаться с клиентом по видеосвязи и проверить у него документы.

Национальный банк Украины утвердил Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, которым предусмотрена возможность дистанционного открытия банковского счета. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Согласно сообщению, главным преимуществом нововведения станет полная идентификация и верификация клиента.

“Теперь для открытия счета в новом банке визит в отделение или личная встреча с представителем банка не требуется“, - говорится в разъяснении Нацбанка.

В частности, теперь работник банка может пообщаться с клиентом по видеосвязи и проверить у него документы. Финучреждение может дистанционно считать данные с чипа биометрического паспорта или ID-карты.

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Если у клиента паспорт старого образца, сотрудник должен визуально оценить документ, проверить соответствие фото и провести дополнительную проверку с помощью BankID, КЭП и дополнительных документов, а также сверить данные с информацией из бюро кредитных историй.

Напомним, что большинство банковских отделений вернулись в обычный режим работы.