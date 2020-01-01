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Все области нашли возможность выплатить надбавку медикам - ОП

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Национальная служба здоровья завершает подписание договоров по выплатам за апрель.
Все области нашли возможность выплатить надбавку медикам - ОП
Все области нашли возможность выплатить надбавку медикам - ОП
depositphotos.com

Все области уже нашли возможности для выплат надбавки медикам, которые непосредственно боролись с COVID-19. Об этом президенту Владимиру Зеленскому доложили на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса, сообщается на сайте главы государства.

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Также, согласно сообщению, Национальная служба здоровья завершает подписание договоров по выплатам за апрель.

“Экстренная медицинская помощь подписала 100% договоров, мобильные бригады врачей - 75%, стационарная медпомощь, которая помогает больным COVID-19, - 84%, стационарная медицинская помощь, которая помогает больным ОРВИ, - 85%“, - говорится в сообщении.

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Также, согласно информации Офиса президента, заключение договоров продолжится несмотря на выходные.

Напомним, что борющиеся с коронавирусом медики 14 регионов уже полностью получили надбавки за март.

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Теги: коронавирус, надбавки, медики, Офис президента, национальная служба здоровья украины
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