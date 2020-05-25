Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

НБУ предлагает передать функции Фонда соцстраха частным страховщикам

Комментариев: 0
Это позволит сохранить гарантии для работников и одновременно улучшит качество оказания им услуг.
НБУ предлагает передать функции Фонда соцстраха частным страховщикам
НБУ предлагает передать функции Фонда соцстраха частным страховщикам
depositphotos.com

Рынок страхования жизни в Украине должен получить больше стимулов для развития. Об этом говорится на Facebook-странице Национального банка Украины.

Читай также: Бюджет Фонда социального страхования: Сколько выделили в этом году на соцпомощь для украинцев

В частности, в Нацбанке считают целесообразным передать частным страховщикам функции, которые сейчас выполняет Фонд социального страхования.

“Это позволит сохранить гарантии для работников и одновременно улучшит качество оказания им услуг. Но и надзор за страховщиками следует улучшить“, - говорится в сообщении.

Читай также: Фонд соцстраха получил нового председателя

В НБУ также констатируют, что Стратегия развития финансового сектора-2025, которую Нацбанк и другие финансовые регуляторы презентовали в начале года, требует изменений. К такому выводу представители НБУ пришли в ходе диалога с коллегами из Минэкономики, Минцифры, финансовыми регуляторами, а также участниками страхового бизнеса и представителями финтех-компаний.

Напомним, что названа дата внедрения страховой медицины в Украине.

Поделись:
Теги: страхование, фонд социального страхования, страховые компании, страховые выплаты, Нацбанк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь