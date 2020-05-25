НБУ предлагает передать функции Фонда соцстраха частным страховщикам

Это позволит сохранить гарантии для работников и одновременно улучшит качество оказания им услуг.

Рынок страхования жизни в Украине должен получить больше стимулов для развития. Об этом говорится на Facebook-странице Национального банка Украины.

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В частности, в Нацбанке считают целесообразным передать частным страховщикам функции, которые сейчас выполняет Фонд социального страхования.

“Это позволит сохранить гарантии для работников и одновременно улучшит качество оказания им услуг. Но и надзор за страховщиками следует улучшить“, - говорится в сообщении.

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В НБУ также констатируют, что Стратегия развития финансового сектора-2025, которую Нацбанк и другие финансовые регуляторы презентовали в начале года, требует изменений. К такому выводу представители НБУ пришли в ходе диалога с коллегами из Минэкономики, Минцифры, финансовыми регуляторами, а также участниками страхового бизнеса и представителями финтех-компаний.

Напомним, что названа дата внедрения страховой медицины в Украине.