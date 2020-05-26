В Украине могут подорожать авиабилеты: Причина

По мнению юристов, увеличение налоговой нагрузки на отрасль в кризис противоречит экономической логике.

В Украине планируют ввести авиационный сбор, который перевозчики должны будут платить за каждого своего пассажира и коммерческий груз. Соответствующий законопроект Верховная Рада на прошлой неделе приняла в первом чтении, напоминает UBR.

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Согласно документу, авиасбор на каждого пассажира составит $0,5 на внутренних рейсах и $2 на международных рейсах. Помимо этого, перевозчик должен будет заплатить $2,5 за каждую тонну груза во внутреннем сообщении и $10 - в международном.

При этом авиацикомпании будут освобождены от уплаты сбора за детей до 2 лет, транзитных пассажиров, пассажиров, летящих по сервисным билетам и пассажиров чартеров, если их количество в самолете будет меньше десяти.

По словам юриста Олега Бондаря, отвечать за оплату сбора будет Госавиаслужба. Перечисляться он будет в Госфонд финансирования гражданской авиации, основное предназначение которого - оплата расходов регулятора.

“Перевести регулятора на самофинансирование за счет рынка - без преувеличения экзотическое решение. Конечно, любые аналогии с “гаишниками“ на заработках не очень уместны. Однако процедур контроля за расходованием средств Госфонда в законопроекте нет. При этом законодатель фактически заставляет Госавиаслужбу “зарабатывать на жизнь“ самостоятельно, умножая коррупционные риски“, - говорит Бондарь.

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По его словам, аналогов авиационного сбора не существует ни на железной дороге, ни в морском или речном транспорте, ни в автотранспорте. При этом вся нагрузка ложится именно на авиакомпании - аэропорты, хендлеры, магазины дьютифри и глобальные системы бронирования.

“К чему приведет эта законодательная инициатива? Перевозчики перенесут сбор в тариф, стоимость авиаперелета опять возрастет“, - прогнозирует юрист.

По словам Бондаря, сложно объяснить, почему законопроект попал в парламент в разгар кризиса, когда вся отрасль более двух месяцев находится в простое, терпя огромные убытки.

“Большинство стран ЕС приняли решение поддержать национальных перевозчиков. Увеличивать налоговую нагрузку на обескровленный бизнес сегодня - против всякой экономической логики“, - подытожил юрист.

Напомним, что МАУ закрыла продажу на заграничные рейсы до 1 июля.