Элитный автопарк, коллекция часов, антиквариат: Медведчук подал декларацию

Годовой доход политика и его жены Оксаны Марченко составил почти треть миллиарда гривен.

Народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко задекларировали годовой доход в более чем 323 миллиона гривен. Об этом свидетельствуют данные электронной декларации Медведчука за 2019 год, размещенные на сайте НАПК.

Читай также: Почти миллион: Порошенко задекларировал отдых своей семьи во Франции

Согласно документу, супруги владеют почти двумя десятками элитных автомобилей - в том числе марок MAYBACH. Bentley, Land Rover и Lexus.

Виктор Медведчук с женой задекларировали коллекцию драгоценных часов - в частности, от Rolex, Breguet и Patek Philippe, десятки предметов роскоши - ценную одежду от топ-брендов, украшения, спортивное оборудование и мебель.

Медведчукам принадлежат антикварные печатные издания, в том числе фрагмент Библии Гутенберга1455 года издания, рукописное Евангелие XV века, “Апостол“ Ивана Федорова (1574 год) и “Граматика“ Мелетия Смотрицкого (1648 год).

Читай также: Виллы, дворцы, земли: Элитная недвижимость украинских политиков и олигархов

Медведчук задекларировал свыше 60 миллионов гривен дохода за 2019 год, из них депутатская зарплата составляет лишь 180 тысяч гривен. В то же время кипрская компания Ventolor Holding Limited, владелицей которой указана Оксана Марченко, принесла оппозиционеру 33,4 миллиона гривен премии и 21,9 миллиона гривень вознаграждения.

Согласно декларации, Оксана Марченко является владелицей 97 компаний, зарегистрированных, в частности, в Украине, России, Великобритании, на Кипре, Мальте, Виргинских и Маршалловых островах. В 2019 году Марченко получила 258,6 миллиона гривен дивидендов от кипрской компании Tumillon Investments LTD.

Напомним, что Нацкорпус провел акцию протеста у офиса Медведчука.