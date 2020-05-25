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Элитный автопарк, коллекция часов, антиквариат: Медведчук подал декларацию

Комментариев: 4
Годовой доход политика и его жены Оксаны Марченко составил почти треть миллиарда гривен.
Элитный автопарк, коллекция часов, антиквариат: Медведчук подал декларацию
Элитный автопарк, коллекция часов, антиквариат: Медведчук подал декларацию
zagittya.com.ua

Народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко задекларировали годовой доход в более чем 323 миллиона гривен. Об этом свидетельствуют данные электронной декларации Медведчука за 2019 год, размещенные на сайте НАПК.

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Согласно документу, супруги владеют почти двумя десятками элитных автомобилей - в том числе марок MAYBACH. Bentley, Land Rover и Lexus.

Виктор Медведчук с женой задекларировали коллекцию драгоценных часов - в частности, от Rolex, Breguet и Patek Philippe, десятки предметов роскоши - ценную одежду от топ-брендов, украшения, спортивное оборудование и мебель.

Медведчукам принадлежат антикварные печатные издания, в том числе фрагмент Библии Гутенберга1455 года издания, рукописное Евангелие XV века, “Апостол“ Ивана Федорова (1574 год) и “Граматика“ Мелетия Смотрицкого (1648 год).

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Медведчук задекларировал свыше 60 миллионов гривен дохода за 2019 год, из них депутатская зарплата составляет лишь 180 тысяч гривен. В то же время кипрская компания Ventolor Holding Limited, владелицей которой указана Оксана Марченко, принесла оппозиционеру 33,4 миллиона гривен премии и 21,9 миллиона гривень вознаграждения.

Согласно  декларации, Оксана Марченко является владелицей 97 компаний, зарегистрированных, в частности, в Украине, России, Великобритании, на Кипре, Мальте, Виргинских и Маршалловых островах. В 2019 году Марченко получила 258,6 миллиона гривен дивидендов от кипрской компании Tumillon Investments LTD.

Напомним, что Нацкорпус провел акцию протеста у офиса Медведчука.

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Теги: Виктор Медведчук, Оксана Марченко, декларации, доход, НАЗК
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  25.05.2020, 14:18
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гость
fjyhffdlf (25.05.2020, 14:06)
- тебя Петя под Саратовом украинским танком придавил?
Такую пожизненную контузию уже никак не скроешь, инвалид путинской обороны от напавшей Украины.
fjyhffdlf    25.05.2020, 14:06
Оценка:  -2
fjyhffdlf
Главное что"нищий"изменник,алко голик и маньяк Педя Пидоpoшенко отсасывал своему хозяину Джо Байдену совершенно бесплатно!)))))))))))))
гость  (аноним)  25.05.2020, 13:57
Оценка:  0
гость
МЕДВЕДЧУК, ХОЛУЙ ПУТЛЕРОВСКИЙ, СУКА КГБШНАЯ, ДАВАЙ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  25.05.2020, 13:56
Оценка:  +5
гость
у ботоксного кума в Москве насосал?
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