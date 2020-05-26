Утвержден перечень социальных работников, которым предусмотрены доплаты

Доплата в размере до 100 процентов оклада будет выплачена сотрудникам социальной сферы, оказывающим услуги на дому.

Министерство социальной политики Украины утвердило перечень социальных работников, которые оказывают услуги на дому и могут рассчитывать на 100-процентную доплату на период действия карантина и в течение месяца после его отмены. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Согласно сообщению, доплату в размере до 100 процентов заработной платы смогут получить:

Педагог социальный / специалист по социальной работе;

Специалист по социальной помощи на дому;

Социальный сотрудник;

Социальный работник;

Специалист по физической реабилитации;

Практический психолог / психолог.

В Минсоцполитики уточнили, что персональный перечень работников, которым устанавливается соответствующая доплата, будет определяться руководителями учреждений сферы социальной защиты.

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“Указанная доплата осуществляется за счет и в пределах расходов местных бюджетов, предусмотренных по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств“, - говорится в сообщении.

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