Утвержден перечень социальных работников, которым предусмотрены доплаты
Министерство социальной политики Украины утвердило перечень социальных работников, которые оказывают услуги на дому и могут рассчитывать на 100-процентную доплату на период действия карантина и в течение месяца после его отмены. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Читай также: Зеленский: Буду проверять постоянно, пока надбавки не поступят всем врачам
Согласно сообщению, доплату в размере до 100 процентов заработной платы смогут получить:
- Педагог социальный / специалист по социальной работе;
- Специалист по социальной помощи на дому;
- Социальный сотрудник;
- Социальный работник;
- Специалист по физической реабилитации;
- Практический психолог / психолог.
В Минсоцполитики уточнили, что персональный перечень работников, которым устанавливается соответствующая доплата, будет определяться руководителями учреждений сферы социальной защиты.
Читай также: “Слуга народа” хочет помогать врачам за партийные деньги
“Указанная доплата осуществляется за счет и в пределах расходов местных бюджетов, предусмотренных по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств“, - говорится в сообщении.
Напомним, что у Зеленского рассказали, насколько выросли пенсии после индексации.
Полная версия правил