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Утвержден перечень социальных работников, которым предусмотрены доплаты

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Доплата в размере до 100 процентов оклада будет выплачена сотрудникам социальной сферы, оказывающим услуги на дому.
Утвержден перечень социальных работников, которым предусмотрены доплаты
Утвержден перечень социальных работников, которым предусмотрены доплаты
depositphotos.com

Министерство социальной политики Украины утвердило перечень социальных работников, которые оказывают услуги на дому и могут рассчитывать на 100-процентную доплату на период действия карантина и в течение месяца после его отмены. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Согласно сообщению, доплату в размере до 100 процентов заработной платы смогут получить:

  • Педагог социальный / специалист по социальной работе;
  • Специалист по социальной помощи на дому;
  • Социальный сотрудник;
  • Социальный работник;
  • Специалист по физической реабилитации;
  • Практический психолог / психолог.

В Минсоцполитики уточнили, что персональный перечень работников, которым устанавливается соответствующая доплата, будет определяться руководителями учреждений сферы социальной защиты.

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“Указанная доплата осуществляется за счет и в пределах расходов местных бюджетов, предусмотренных по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств“, - говорится в сообщении.

Напомним, что у Зеленского рассказали, насколько выросли пенсии после индексации.

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Теги: социальные службы, Минсоцполитики, доплата, карантин, социальная защита
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