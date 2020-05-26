В НБУ обещают предоставлять ответ на обращение в течение 30 дней.

Что делать, если банк нарушил ваши права: Разъяснение НБУ facebook.com/NationalBankOfUkraine

Национальный банк Украины разъяснил порядок действий в случае нарушения прав граждан финансовыми учреждениями.

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Согласно разъяснению регулятора, прежде всего пострадавшая сторона должна обратиться непосредственно в банк. В случае отсутствия реакции на обжалование нужно обращаться в НБУ по телефону, по почте или с помощью e-mail.

В обращении необходимо указать ФИО, место проживания и e-mail, а также объяснить суть вопроса, предложения или жалобы.

“Национальный банк не рассматривает анонимные обращения без имени автора и указания места его проживания. Вопросы, которые пребывают вне компетенции НБУ, мы пересылаем в ответственный государственный орган и обязательно сообщаем об этом человеку. Если гражданин не указал достаточно информации, мы возвращаем обращение и просим уточнить данные“, - уточнили в НБУ.

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Там также сообщают, что Нацбанк не рассматривает повторное обращение по тому же вопросу, если первое обращение было решено.

В НБУ обещают предоставлять ответ на обращение в течение 30 дней, если не потребуется его дополнительное изучение или проверка.

“В противном случае рассмотрение может затянуться до 45 дней, о чем заявителя предупредят в обязательном порядке“, - резюмировали в Нацбанке.

Напомним, что НБУ разрешил открывать счета в банках дистанционно.