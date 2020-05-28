Украинцы в 2020 году потратят на поездки за рубеж вдвое меньше - НБУ
В 2020 году украинцы потратят на поездки за границу вдвое меньше по сравнению с прошлым годом. Об этом в интервью LIGA.net сообщил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб.
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“В прошлом году это было около $9 млрд за год Сейчас в лучшем случае будет половина“, - сказал представитель Нацбанка.
По его прогнозам, склонность украинцев к сбережениям увеличится, поскольку никто не понимает, как будет дальше развиваться ситуация с эпидемией коронавируса.
“Но это не означает, что люди совсем перестанут потреблять. Взять хотя бы тот эффект, что люди два месяца сидели дома и сейчас у них появится подсознательное стремление вернуться к прежней жизни: сходить в ресторан, поехать в отпуск“, - сказал Сологуб.
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В то же время, по его словам, так или иначе некоторые ограничения останутся.
“Например, футбол без зрителей, концерты, которые еще неизвестно, будут ли вообще проводиться в этом году“, - подытожил замглавы НБУ.
Напомним, что Украина и Турция готовятся возобновить авиасообщение между странами.
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