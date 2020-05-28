В Украине могут пересчитать прожиточный минимум: Подробности

Размер прожиточного минимума предлагают привязать к средней зарплате.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона №3515, предусматривающий изменение подхода к расчету прожиточного минимума. Документ подготовили народные депутаты от фракции "Слуга народа" во главе с председателем комитета по вопросам социальной политики Галиной Третьяковой.

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По мнению авторов законопроекта, "действующий на сегодня нормативный метод установления прожиточного минимума характеризуется навязыванием системы ценностей относительно выбора между отдельными продуктами, товарами и услугами".

“Определение норматива так называемых фундаментальных потребностей человека отражает больше позицию чиновников или представление отдельных ученых, чем реальные потребительские нужды человека“, - говорится в пояснительной записке.

Авторы изменений предлагают, чтобы прожиточный минимум определялся долей средней зарплаты за год, предшествующий году формирования госбюджета на следующий год. В 2021 году доля должна составлять не менее 40% и на протяжении десяти лет ежегодно повышаться на 1%.

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Кроме того, Кабмину предлагается повышать прожиточный минимум, если его размер в течение трех месяцев был как минимум на 10% ниже фактического прожиточного минимума.

Напомним, что в Украине грядет очередное повышение пенсий.