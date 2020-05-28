Тарифы на холодную воду вырастут: Названы причины

С января 2021 года расценки на водоснабжение и водоотвод увеличатся более чем на 20%.

Тарифы на холодную воду для жителей домов с централизованным водоснабжением с января 2021 года будут повышены более чем на 20%. Такое решение приняла Нацкомиссия по регулированию электроэнергии и коммунальных услуг, сообщает Сегодня.

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“В соответствии с заявками предприятий, тарифы на водоснабжение вырастут в среднем на 21%, водоотвод подорожает на 23%“, - сообщили в ведомстве.

Руководство НКРЭКУ и водоканалов утверждает, что повышение тарифов экономически обосновано, однако эксперты в сфере ЖКХ согласны с этим лишь частично.

Так, исполнительный директор Ассоциации управителей многоквартирных домов Андрей Никончук отмечает: коммунальные услуги будут дорожать, пока не будет разработана формула автоматической индексации тарифов. Она должна включать в себя показатель роста социальных стандартов и учитывать местную специфику.

“Например, в одном регионе достаточно просверлить скважину и качать воду, в другом регионе ее надо подавать за десятки, а порой и за сотни километров, тянуть трубы, строить подкачивающие станции“, - говорит эксперт.

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С Никончуком согласен и экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко. По его мнению, сейчас НКРЭКУ не так принципиально, как ранее, контролирует расчеты, подаваемые им водоканалами на утверждение.

“Нет государственного контроля за монополистами. Нигде не заложено увеличение инвестиционной составляющей - то есть затраты на замену старых труб, закупку и установку более экономичных насосов. Тогда и тарифы можно будет не повышать. То есть, исповедуется принцип: воспользоваться ситуацией, получить больше и проесть“, - констатирует Кучеренко.

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В свою очередь член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен: увеличения тарифов не избежать.

“Растут зарплаты, стоимость энергоресурсов, материалов, комплектующих. Наконец, Украина переходит в категорию вододефицитных стран. Поэтому водоканалы сейчас готовят население к тому, что за холодную воду с 2021 года придется платить больше“, - говорит эксперт.

Специалисты советуют украинцам установить квартирные водомеры и своевременно их поверять. А еще - экономить воду, держать в исправности краны и сантехнику. Кроме того, при низких доходах есть смысл оформить субсидию на оплату коммунальных услуг.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что тарифы на холодную воду в столице повышаться не будут.