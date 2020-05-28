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В Минсоцполитики рассказали, как будут бороться с бедностью

Комментариев: 1
В ведомстве готовят дополнительные адресные программы социальной поддержки для отдельных категорий из групп риска.
В Минсоцполитики рассказали, как будут бороться с бедностью
В Минсоцполитики рассказали, как будут бороться с бедностью
depositphotos.com

Министерство социальной политики Украины готово пересмотреть ряд программ поддержки малоимущих слоев населения. Об этом в интервью lb.ua сказала руководитель ведомства Марина Лазебная.

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При этом, по ее словам, сначала необходимо определить, кто больше всех попадает в зону риска и бедности.

“Возможно, сегодня настало время пересмотреть систему социального обеспечения. Возможно, какие-то льготы, пособия уже не эффективны. Нам нужно наладить системную основу финансирования тех социальных мероприятий, которые являются эффективными, и которые помогают человеку выйти из бедности“, - отметила министр.

Лазебная также считает, что система государственной социальной помощи малообеспеченным семьям сегодня максимально расширена - в частности, выделяются пособия многодетным семьям, людям с инвалидностью, а также помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

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“Но, возможно, нужно будет делать дополнительные адресные программы социальной поддержки для отдельных категорий из групп риска. К примеру, там, где безработные родители, на содержании имеют двух-трех малолетних детей“, - уточнила министр социальной политики.

Напомним, что пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать 500 грн в месяц.

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Теги: Минсоцполитики, бедность, социальные выплаты, Лазебная, малообеспеченные семьи
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Комментариев (1)
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tamarakoren    28.05.2020, 13:23
Оценка:  0
tamarakoren
Нидайбох! Пожалел волк кобылу! Значит опять грабить будут,чем больше новая власть обещает дать и ослабить,тем больше она давит и забирает) И опять с малоимущих . Нет бы с пересмотра тарифов и повышения з/п. Тяжела шапка Мономаха )
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