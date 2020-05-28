Юрий Корявченков задекларировал 627 тыс. грн дохода и $100 тыс. наличных.

Юзик похвастался доходами и расходами за год работы в Раде facebook.com/shcheglov.igor

Народный депутат от фракции “Слуга народа“ Юрий Корявченков (бывший актер студии “Квартал 95“ “Юзик“) обнародовал декларацию о доходах за 2019 год.

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В документе указано, что в прошлом году нардеп получил 627 тыс. гривен дохода. В эту сумму вошли 79 тыс. гривен зарплаты от “Квартал 95“, 152,63 тыс. гривен зарплаты народного депутата, 25,4 тыс. гривен “материального блага по оплате расходов на участие в обучении“ от партии “Слуга народа“ и 369,85 тыс. гривен дохода от предпринимательской деятельности.

Жена Корявченкова Татьяна получила 1,58 млн гривен дохода от предпринимательской деятельности, 26,8 тыс. гривен страховых выплат, 25,4 тыс. гривен “материального блага по оплате расходов на участие в обучении“ от партии “Слуга народа“, 14,47 тыс. гривен стипендии в Одесском национальном политехническом университете.

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Корявченков задекларировал 100 тысяч долларов наличных сбережений, его супруга располагает 40 тыс. евро. Еще 100 тыс. гривен Татьяна держит на депозите в госбанке.

Юзик в феврале 2019 года внес 300 тыс. гривен в избирательный фонд тогда еще кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. В апреле Корявченков заплатил 177,46 тыс. гривен за турпутевку в Турцию.

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Корявченкову принадлежит квартира в Киеве площадью 103,4 кв. м., его жена совместно с родственниками владеет квартирой в Кривом Роге площадью 56,4 кв. м. Также ей принадлежит два земельных участка площадью 1500 и 152 кв. м в Херсонской области и еще один (1821 кв. м) в Киевской области.

Юзик задекларировал автомобиль Hyundai Accent 2017 года выпуска. Его супруга владеет Toyota Land Cruiser Prado 2013 года выпуска. Также депутат обладает швейцарскими наручными часы Breitling, купленные в 2010 году за 150 тыс. гривен.

Напомним, что Юзик в Раде распространял билеты на концерт “Квартала”.