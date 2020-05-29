В НАПК напомнили об ответственности за "ошибки" в декларации
За декларирование недостоверных сведений в Украине предусмотрена уголовная, административная и дисциплинарная ответственность. Об этом в Telegram-канале напоминает Национальное агентство по предупреждению коррупции.
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Так, уголовная ответственность предусмотрена в случае, если сумма поданных заведомо недостоверных сведений в декларации превышает 250 прожиточных минимумов (сейчас это 506 750 грн.).
“Суд может назначить наказание в виде:
- штрафа в размере 2500-3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас это составляет 42 500-51 000 грн);
- общественных работ на срок от 150 до 240 часов;
- лишения свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет“, - говорится в сообщении НАПК.
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В ведомстве также информируют, что за декларирование заведомо недостоверных сведений в размере от 100 до 250 прожиточных минимумов предусмотрена административная ответственность.
“На лицо может быть наложен штраф в размере 1000-2500 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас это составляет 17 000-42 500 грн)“, - уточнили в НАПК.
В то же время дисциплинарные меры воздействия могут быть применены в случае декларирования заведомо недостоверных сведений в размере до 100 прожиточных минимумов.
Напомним, что НАПК проверяет, вовремя ли Тимошенко и Власенко задекларировали миллионы.
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