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Премьер без авто и ценных вещей: Шмыгаль подал декларацию за 2019 год

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Нынешний глава правительства в 2019 году заработал почти 3,4 млн гривен.
Премьер без авто и ценных вещей: Шмыгаль подал декларацию за 2019 год
Премьер без авто и ценных вещей: Шмыгаль подал декларацию за 2019 год
facebook.com/dshmyhal

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль за 2019 год заработал чуть меньше 3,4 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные декларации главы правительства, размещенные на сайте НАПК.

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Согласно документу, в 2019 году Шмыгаль получил в качестве зарплаты на основных местах работы: 2 млн 640 тыс. грн - в ВП “Бурштынская ТЭС ПАО ДТЭК“ Западэнерго и 229 тыс. 958 грн - в Ивано-Франковской облгосадминистрации. Еще 925 тыс. 464 грн нынешний премьер получил, работая по совместительству в “ДТЭК Востокэнерго“.

Согласно декларации, Шмыгаль обладает 155 тыс. долларов. Также в его собственности - земельный участок в селе Хоросница Львовской области площадью 2 тыс. 200 кв м и гараж (15,9 кв м).

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Жена премьер-министра Екатерина располагает 80 тыс. долларов. Во Львове у нее есть дом площадью 215,9 кв м и земельный участок в 151 кв м. Также Екатерина Шмыгаль владеет нежилым помещением в 417,2 кв м в городе Каменка-Бугская (Львовская область) и земельным участком площадью 2 тыс. 200 кв м в селе Хоросница (Львовская область). Кроме того, у супруги премьера есть автомобиль Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска.

Объектами ценного движимого имущества, согласно декларации, семья Шмыгалей не обладает.

Напомним, что Шмыгаль рассказал, как он стал премьер-министром.

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Теги: Шмыгаль, декларации, НАПК, доходы, чиновники
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Комментариев (3)
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zurbuk    29.05.2020, 13:07
Оценка:  -1
zurbuk
Пора в Бабьем Яру ротацию проводить.
zurbuk    29.05.2020, 13:07
Оценка:  -1
zurbuk
Пора в Бабьем Яру ротацию проводить.
МаксимУм    29.05.2020, 12:54
Оценка:  +1
МаксимУм
Плохо когда автомобиль недвижимость...
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