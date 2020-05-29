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Две квартиры в Киеве и ни одного авто: Декларация главы МИД за 2019 год

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Основную часть дохода Дмитрия Кулебы в 2019 году составила компенсация за долгосрочную дипломатическую командировку.
Две квартиры в Киеве и ни одного авто: Декларация главы МИД за 2019 год
Две квартиры в Киеве и ни одного авто: Декларация главы МИД за 2019 год
facebook.com/dmytro.kuleba

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в 2019 году заработал почти полмиллиона гривен зарплаты, работая в правительстве. Об этом свидетельствуют данные, указанные в декларации нынешнего главы МИД за 2019 год.

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Так, согласно документу, в 2019 году на основном месте работы Кулеба получил 489 тыс. 960 грн. В то же время еще 2 млн 297 тыс. 472 грн министр получил в качестве компенсации за долгосрочную дипломатическую командировку.

На банковских счетах у Кулебы - более 116 тыс. грн. Еще $32 тыс. министр держит наличными. Ценным имуществом и транспортными средствами, согласно декларации, глава дипломатического ведомства не обладает.

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Жена Дмитрия Кулебы Евгения является руководителем общественной организации “Город-сад“, в которой в 2019 году заработала 723 тыс. грн.

Напомним, что в НАПК напомнили об ответственности за “ошибки“ в декларации.

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Теги: Кулеба, декларации, МИД, чиновники, доходы
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