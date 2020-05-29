Глава профильного парламентского комитета не исключает, что со временем цена на электроэнергию может возрасти.

Герус рассказал, что будет с тарифами на электроэнергию для населения Скриншот

Тарифы на электроэнергию для населения в 2020 году повышаться не будут. Об этом во время ток-шоу “Право на владу“заявил глава комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

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“Хочу успокоить всех: ни в этом квартале, ни в следующем квартале, ни до конца года такого повышения не планируется. Все должно быть стабильно. Не нужно верить различным политическим спекуляциям и манипуляциям“, сказал нардеп.

Кроме того, по словам Геруса, отмены льготного тарифа для населения на первые 100 кВт-ч/месяц также не будет. При этом глава профильного парламентского комитета допускает, что со временем цена на электроэнергию может возрасти из-за инфляции.

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“Этот вопрос действительно обсуждается и в обществе, и в медиа, и среди некоторых политиков и чиновников. Но у президента недавно было совещание по энергетике. Там было четко заявлено, что в ближайшее время, в этом году, не будет повышения тарифов на электроэнергию для населения, и не будет отмены этой льготной категории 100 кВт/ч в месяц“, - сказал Герус.

Напомним, что Кабинет министров Украины не планирует в этом году повышать тариф на электрическую энергию для населения.