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"До 8 тыс грн": Уклонистов от армии будут штрафовать

Комментариев: 6
Украинцев будут штрафовать за непостановку на учет и неприбытие на пункт сбора.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Getty Images

В Украине могут ввести штрафы за уклонение от армии. Об этом говорится в законопроекте, поданном в ВР президентом Владимиром Зеленским, пишет Корреспондент.

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В частности, уклонисты, которые не встанут на учет в военкомат или не сообщат военным актуальную информацию о смене места проживания и работы, заплатят 510-850 грн. При повторном нарушении размер штрафа увеличится до 850-1700 грн.

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Санкции за неприбытие на место сбора мобилизованных составят 1400-3400 грн для простых граждан. Штрафы за аналогичное нарушение для должных лиц значительно больше - 3400-5100 грн. Повторное нарушение грозит выплатой в 3400-5100 грн и 5100-8500 грн соответственно.

Умышленно испортил или потерял военный билет? В случае принятия законопроекта штраф составит 510-850 грн. При повторном нарушении придется заплатить больше - 850-1700 грн.

Ранее сообщалось о том, что Бронетанковый завод в Киеве купил у себя запчасти за 9,14 млн грн.

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Теги: Украина, армия, штрафы
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  30.05.2020, 15:02
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гость
правильно, свидомые нищие мрази должны дохнуть за своих хозяевов Порошенков на Ато, пока господа делают бабло. Атошник - это рассходник, говно и за ветерана его большинство не считает
гость  (аноним)  30.05.2020, 09:40
Оценка:  0
гость
ПНХ
MaxRock    30.05.2020, 00:13
Оценка:  0
MaxRock
Ухилянт, який привселюдно рвав повістки і насміхався над цим перед камерами, тепер подає законопроект про штраф для ухилянтів.
гость  (аноним)  29.05.2020, 19:01
Оценка:  0
гость
лучше штраф чем грузом 200...
гость  (аноним)  29.05.2020, 17:13
Оценка:  0
гость
а нардпских пасынков будут штрафовать?
гость  (аноним)  29.05.2020, 15:55
Оценка:  +2
гость
вот и пополнение бюджета скумекали зеклованы...
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