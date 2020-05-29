"До 8 тыс грн": Уклонистов от армии будут штрафовать

Украинцев будут штрафовать за непостановку на учет и неприбытие на пункт сбора.

В Украине могут ввести штрафы за уклонение от армии. Об этом говорится в законопроекте, поданном в ВР президентом Владимиром Зеленским, пишет Корреспондент.

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В частности, уклонисты, которые не встанут на учет в военкомат или не сообщат военным актуальную информацию о смене места проживания и работы, заплатят 510-850 грн. При повторном нарушении размер штрафа увеличится до 850-1700 грн.

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Санкции за неприбытие на место сбора мобилизованных составят 1400-3400 грн для простых граждан. Штрафы за аналогичное нарушение для должных лиц значительно больше - 3400-5100 грн. Повторное нарушение грозит выплатой в 3400-5100 грн и 5100-8500 грн соответственно.

Умышленно испортил или потерял военный билет? В случае принятия законопроекта штраф составит 510-850 грн. При повторном нарушении придется заплатить больше - 850-1700 грн.

Ранее сообщалось о том, что Бронетанковый завод в Киеве купил у себя запчасти за 9,14 млн грн.