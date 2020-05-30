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Ослабление карантина: "Новая почта" возвращает плату за хранение посылок

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Посылки будут бесплатно храниться 7 календарных дней, начиная с восьмого дня будет начисляться плата.
"Новая почта" возвращает плату за хранение посылок
"Новая почта" возвращает плату за хранение посылок
Новая почта

С 1 июня Новая почта восстанавливает стандартные условия хранения посылок. Об этом сообщается на сайте компании.

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Согласно сообщению, начиная с первого дня лета посылки будут бесплатно храниться 7 календарных дней, начиная с восьмого дня будет начисляться плата.

“Для тех отправлений, которые поступят в отделение до 1 июня включительно, первым платным днем хранения будет 8 июня. Для отправлений, которые будут поступать в отделение после 1 июня, будут действовать стандартные условия услуги.“, - уточнили в “Новой почте“.

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В компании напомнили, что “Новая почта“ ввела бесплатное хранение отправлений 18 марта, когда в стране начались ограничения в работе городского и междугороднего транспорта.

“Сейчас в городах восстанавливается движение общественного транспорта, планируется восстановление междугородних и межобластных пассажирских перевозок. Поэтому мы приняли решение возобновить действие услуги“, - сообщили в компании.

Напомним, что “Новая Почта“ постепенно будет переводить отделения на работу с бумагой вторичной переработки вместо пенопласта.

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Теги: Новая почта, посылки, карантин
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  30.05.2020, 08:12
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гость
да бaрыги они, зажрались пидoры
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